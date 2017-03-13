Elazığ Özgür-Der’de “Doğu Türkistan” Konuşuldu

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13.03.2017 20:57
Elazığ Özgür-Der’de “Doğu Türkistan” Konuşuldu
Elazığ Özgür-Der Üniversite Gençliği’nin başlatmış olduğu ve ilk olarak Suriye ile başlanılan “Yeryüzü Gezintimiz” seminer dizisinin ikincisinde Doğu Türkistan konu edildi.

Semineri Fırat Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Ayham Almahlı verdi. Seminer yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Konuşmalarına Doğu Türkistan’ın coğrafi konumundan bahsederek başlayan Almahlı, Çinlilerde olan mantıkla Siyonistlerde olan mantığın aynı olduğunu belirterek Çinlilerin Doğu Türkistanlılara yaptırımlarını anlattı. Almahlı, “Türkistan’da birçok düşünür, filozof yetişmiştir. İbn-i Sina, İmam Tirmizi, Farabi vs. Doğu Türkistan’a ve dünyaya Müslümanların maslahatı için birçok alanda yeni fikirler ve gelişmelerde öncülük etmiştir. Fakat Çin rejiminden sonra dini okullar kapatılmıştır. 1949 da %90 Müslüman nüfusu bulunan Doğu Türkistan’da 1992 yılında yerli nüfus %14’e düşmüştür. Buradan da anlaşılacağı gibi rejim Çinli nüfusunu arttırma politikası uygulamıştır. Eğitimden uzaklaştırılan Müslümanlar Çin Rejimi tarafından savaşlara götürülüyordu. Çin’de 16 tane din var. Çin’in amacı tek tip Çinli oluşturmak ama en zayıf grup Müslümanlar olduğu için zulümle karşı karşıya kalanlar hep onlar oluyor. Çin’de ki tek çocuk politikası sistemle uzlaşmayan bölgelere uygulanıyor. Bu bölgelerde zorunlu kürtaj kanunu var. Bu sayede sistemle uzlaşmayanların sayısı azalmış sistemden yana olanların sayısı artmış oluyor.  18 yaşından küçüklerin camiye gitmesi yasak, bir Türkistanlıya umre pasaportu 8 yılda veriliyor. Doğu Türkistan gibi ümmet meselelerini tekelleştirmek lazım halklar olarak Doğu Türkistan’dan bihaberiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Program Elazığ Özgür-Der’in kuruluş aşamasında emekleri olan Dr. Sema Yılmaz’ın görev nedeni ile İstanbul’a gideceği için veda konuşmasıyla devam etti. Yılmaz, konuşmasında tecrübelerinden bahsederek her Müslüman’ın adil şahitliğini yerine getirmesini söyledi. Müslüman gençlerin üniversitelerde şahitlik görevini yerine getirmesi durumunda üniversitelerde ki ifsadın da sona ereceği günün yaklaşacağını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Haber: Muhammet Nur Toplu

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