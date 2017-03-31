“El Yazısının Kalkması İyi Oldu”

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren el yazısı yerine temel dik harflerin kullanılacak olması kararı yeni müfredat kapsamında alındı. Eğitimci ve uzmanlara göre el yazısından vazgeçilmesi olumlu bir karar.

2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren el yazısı yerine temel dik harflerin kullanılacak olması eğitimci ve uzmanlara göre olumlu bir karar.

İlkokullarda 12 yıl önce bitişik eğik yazıya geçildi. Karar, çocukların hem beyin hem estetik gelişimi, ellerinin de fiziksel gelişimi için yararlı olacağı görüşüyle uygulamaya geçti. Ancak el yazısı hep tartışma konusu oldu. Veliler kaldırılması için imza kampanyası bile başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat kapsamında el yazısını da kaldırıyor.

3. Sınıfta El Yazısı Dersi

Bu karar alınırken, diğer ülkelerdeki uygulamalar incelendi, veli ve öğretmenlerden geri bildirimler alındı. “Ders olarak konulup öğretilsin ama eğitim el yazısıyla olmasın.” yönündeki talepler çoğunluktaydı.

Bakanlık, el yazısının 3. sınıftan itibaren ders olarak verilmesini kararlaştırdı. İlkokul 3. sınıftan itibaren daha az ayrıntısı olan, daha az eğimli, karmaşık olmayan ve çok daha sade bir el yazısı karakteri üzerinde de kaligrafi ve tipografi uzmanları çalışmalarını sürdürüyor. Peki, el yazısı uygulamasına son verilmesine uzmanlar ve eğitimciler ne diyor?

“1. Sınıflar Çok Zorlanıyordu”

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yıllardır öğretmen ve velilerden el yazısıyla ilgili şikâyetler geldiğini hatırlatarak, “Biz de geçen sene sosyal medyada bir anket yapmıştık. Ankete katılanların yüzde 86’sı kaldırılmasını istemişti. ‘Güzel yazı dersi konulmalı mı?’ sorusuna da ankete katılanların yüzde 79’u konulmalı yanıtını vermişti.” diye konuşuyor.

Koncuk, bitişik eğik yazının birinci sınıf öğrencileri için zor olduğunu anlatarak şunları söyledi:

“Nasıl kalem tutacağını bile yeni yeni öğrenen, ince motor becerileri tam gelişmemiş ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için bitişik eğik yazı yazma sancılı bir süreçti. Hatta öğretmenlerin bile öğrencilerin yazılarını, dolayısıyla da sınav kâğıtlarını okumakta güçlük yaşadığını defalarca dile getirmiştik. Geç de olsa bir yanlıştan dönüldü.”

“Dünyada da Kullanılıyor Ama...”

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Canbulat, dünyada bitişik eğik yazı kullanıldığını ancak sistemlerinin farklı olduğu için zorlanmadıklarını söylüyor:

“İsviçre, Fransa, Almanya bitişik eğik yazı, silinebilir mürekkepli kalemlerle kullanılıyor. Almanya’da, Avusturya’da tüm çocuklar okula başlamadan önce testler uygulanıyor. Ne kadar yeterli ve hangi alanlarda desteklenmesi gerekiyor, buna karar veriliyor. Biz çocukların hepsini bir kabul edip etkinlik yaptırmaya çalışıyoruz. Bitişik eğik yazıda da böyle oldu. Bitişik eğik yazıda bilek hareket etmeli. Bilek hareketini yapabilmesi için de fiziksel gelişim şart. Çocuklar kurşun kalemi tutarken bilek kasları geriliyor, bilek hareket etmiyor. Aslında yazının ne olduğundan çok kullanılan araç önemli. Eğik yazı estetik ama çocukların gelişim özelliklerinin, fiziksel gelişiminin desteklenmemesi, okul olgunluğu önemli. Yani nasıl uygulamaya konulduğu önemli. Çocukların birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar yazılarına bakın, estetiğini kaybetmiş, yorulduklarını belli eden özellikler taşıyor. Yazamadıkça da sıkılma, uzaklaşma davranışları oluyor. Bu şartlarda kaldırılmasının uygun olduğunu düşünüyorum.”

Kaynak: Al Jazeera