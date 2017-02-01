El Üstünden Gözaltına: Kurmay Albay Bilgehan Bülbül Gözaltında
Kiymet Sezer / Yeni Şafak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 pilot arasında kritik isimler de yer alıyor. Havacılara yönelik soruşturmada önceki gün gözaltına alınan askerler arasında Türkiye'nin gelecekteki ilk kadın generali olma ihtimali en yüksek kadın subay olarak gösterilen ve Genelkurmay Başkanlığı'nda çalışan Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün de olduğu ortaya çıktı. Bülbül'ün eşi Hava Pilot Kurmay Yarbay Nail Bülbül de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
EVDE İMAM TOPLANTISI
Yarbay Bilgehan Bülbül ve eşi Nail Bülbül'ün, FETÖ'nün sivil imamının savcılığa verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi. Sivil imam, Bülbül çiftinin Eskişehir yolu üzerindeki bir sitede bulunan evlerinde imamlarla toplantı yaptıklarını iddia etti. Pilotlar hakkındaki iddiaların doğru olup olmadığı soruşturma sonunda ortaya çıkacak. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Genelkurmay Karargahı'na atanan Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem'de Hava Kuvvetleri danışmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Hava Harp Akademisi'nden 2008 yılında mezun olan Bilgehan Bülbül, Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın kurmay subayıydı. Bülbül, bu özelliğiyle, Türkiye'nin gelecekteki ilk kadın generali olma ihtimali en yüksek kadın subay olarak gösteriliyordu.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI OLABİLİRDİ
2016 yılı YAŞ toplantısında Albaylığa terfi ettirilmeyerek temdit alan Bilgehan Bülbül'ün, teamüller gereği 2017 yılında albay, 2022 yılında ise tuğgeneralliğe yükselmesinin önünde bir engel bulunmuyordu. Bülbül'ün orgeneralliğe kadar yükselerek ilk kadın Hava Kuvvetleri Komutanı olabileceği de zikrediliyordu. Bülbül, Ankara Etimesgut'ta konuşlu 211. Filo'nun (Gezgin Filo) Komutanlığını yaptı. Bu filoda, nakliye, ambulans ve elektron belirtiliyordu. Harp görevlerini yerine getiren CASA uçakları (CN-235M) bulunuyor. Bülbül, Hava Kuvvetleri'nde filo komutanlığı yapan ilk kadın subay olarak da tanınıyordu.
AKINCI'DA FİLO KOMUTANIYDI
Bilgehan Bülbül ile birlikte gözaltına alınan eşi Hava Pilot Kurmay Yarbay Nail Bülbül ise, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbenin en etkin üslerinden Akıncı Üssü'nde görevliydi. Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş, 15 Temmuz gecesi ilk F-16'ların kalktığı Akıncı'daki 141. Filoya komuta ederken, Nail Bülbül ise keşif filosu 142. Filonun komutanlığı görevini yürütüyordu. Kurmay Yarbay Nail Bülbül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan isimler arasındaydı.
BİLİRKİŞİLİK YAPTI!
Ancak, darbe girişimi sırasında personeli arayıp kimsenin katılmaması emrini verdiği yönündeki bilgilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca savcılığa iletilmesi üzerine serbest kalmıştı. Darbeye karşı durduğu için övgü alan Bülbül, darbe girişiminden sonra Akıncı Üssü'nde neler yaşandığına yönelik incelemelerde de aktif görev üstlendi. Akıncı Üssü'nde yaşananların açığa çıkarıldığı incelemede bilirkişilik yapan Nail Bülbül, üsse yönelik görüntüleri izleyip değerlendirme yapan ekip içerisinde yer alıyordu.
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