El-Kassam Tugayları: İşgalciler Bedelini Ödemeden Goldin Hakkında Bilgi Alamazlar

İzzeddin El-Kassam Tugayları, internet sitesi aracılığıyla bugün (1 Ağustos Salı) yaptığı açıklamada, Yenilmiş Ekin Savaşı sırasında Rafah'ın doğusunda gerçekleştirilen ve işgal subayı Hadar Goldin'in kaybolmasına yol açan pusunun ayrıntılarının henüz ortaya çıkmadığını ifade etti.

İşgal rejiminin bedelini ödemeden kayıp askerleri hakkında hiçbir bilgi edinemeyeceğini kaydeden El-Kassam Tugayları, elindekilerle işgal zindanlarındaki kahraman esirleri özgürlüğe kavuşturacağını belirtti.

Üç yıl önce Yenilmiş Ekin Savaşı'nda düşmana karşı zafer kazandıklarını bildiren El-Kassam Tugayları, işgal ordusu askerlerinin hâlâ Gazze yakınlarında karşılarına çıkan cesur savaşçıları anlattıklarına dikkat çekti.

Yenilmiş Ekin Savaşı'nın 26'ncı günü olan 1 Ağustos 2014'te, işgal güçleri Rafah'ın doğusunda sınırdan iki kilometre kadar içeriye sızdı.

O gün orada işgal güçlerinin karşısına çıkan mücahitlerle işgal askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İşgal ordusu çatışmalar sırasında bir subayının kaybolduğunu açıklarken, İzzeddin El-Kassam Tugayları ise kayıp işgal subayı ve akıbeti hakkında işgalcilere karşılıksız herhangi bir bilgi vermeyi reddediyor.

FİEM