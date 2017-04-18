El-Kassam Tugayları: Esirlerin Özgürlüğe Kavuşması Sadece Vakit Meselesi
İslami Direniş Hareketi (Hamas)'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, işgal zindanlarında tutulan Filistinli esirlerin özgürlüğe kavuşturulmasının önceliklerinin başında yer aldığını açıkladı.
El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Esir Enformasyon Ofisi'nin "Bin yıllık esaret" adı altında gerçekleştirdiği radyo programında yayınlanan konuşmasında, esirlere seslenerek, "Özgürlüğe kavuşturulmanız boynumuzun borcu ve sadece vakit meselesi. Bizim nefesimiz daha uzun ve irademiz daha güçlü" dedi.
İzzeddin El-Kassam Tugayları, esirler davasının ilgilerinin odak noktasında ve önceliklerinin başında yer aldığını belirterek, esirlere işgal zindanlarında günlerini özgürlüğe hazırlanarak geçirmelerini söyledi.
Ebu Ubeyde, esirlere seslenerek, arkalarında esirler işgal zindanlarında acı çekerken rahat bir yaşam sürmeyen yiğitler olduğunu ifade etti.
Esirlerin işgal zindanlarında başlattığı açlık grevi eylemine de değinen Ebu Ubeyde, İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın esirlerin işgalci düşmana karşı verdiği mücadeleyi yakından takip ettiğini bildirdi.
İzzeddin El-Kassam Tugayları, Filistinli esirlere verdiği sözü yineleyerek, "Zindanlarınızın kapıları açılacak ve zincirleriniz kırılacak. Düşman halkınızın iradesi ve direnişiniz önünde boyun eğecek" dedi.
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