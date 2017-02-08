El-Kassam Tugayları: Esir Takası İçin İsrail’den Çeşitli Teklifler Aldık

İslami Direniş Hareketi (Hamas)’ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, yeni bir esir takası anlaşması için aracılar vasıtasıyla İsrail’den teklif aldıklarını açıkladı.

El-Cezire televizyonunun El-Kassam Tugaylarından üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, El-Kassam Tugayları uluslararası ve bölgesel aracılar vasıtasıyla işgal rejiminden Gazze’deki esir işgal askerlerine karşılık esir takası için çeşitli teklifler aldı.

El-Kassam Tugayları yetkilisi, işgal rejiminin şu ana kadar sunduğu tekliflerin serbest bırakılacak esir sayısı ve anlaşmanın içeriği bakımından Filistin direnişinin şartlarını en alt seviyede dahi karşılamadığını söyledi ve ticari kolaylıklara karşılık esirler takası anlaşması iddialarını yalanladı.

Filistin direnişinin taleplerinde ısrar ettiğini ve bu tür haberlerin psikolojik savaş kapsamında gündeme getirildiğini kaydeden yetkili, esirler davasının insani ve milli bir dava olduğunu, bu davanın ancak esirlerin serbest bırakılmasıyla çözülebileceğini bildirdi.

Yetkili, El-Kassam Tugaylarının Gazze’de esir tutulan işgal askerlerinin güvenliğinden sorumlu gölge birimine işgal güçlerinin Hamas üyesi esirlere son günlerde uygulamaya başladığı baskıları göz önünde bulundurması talimatı verildiğini söyledi.