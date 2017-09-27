El Kaide'den İhvan'a Taziye: Güçlerimizi Birleştirelim

El Kaide, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi'nin eski Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Örgütün resmi yayın organlarından Nefir dergisinde yer alan mesajda, Müslüman Kardeşler'in eski lideri Mehdi Akif'in mücadelesinden övgüyle bahsedildi. Sisi yönetimi tarafından hapsedildiği cezaevinde yaşamını yitiren Akif'in, 90 yıllık ömrü boyunca Cemal Abdunnasır, Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek gibi Mısır liderlerini tarafından hedef alındığı hatırlatıldı.

"Mehdi Akif, son olarak tağut Sisi tarafından hapse gönderildi. O ki ne Şeyh'in ilerleyen yaşına ne hastalığına ne de itibarına saygı göstermedi. Şeyh Mehdi Akif, serbest bırakılmasını sağlayacak herhangi bir özür dileme teklifini reddederek veya rica minnetten geri durarak dik duruşun örnekliğini göstermiştir."

'Ümmetin durumu birlik olmayı gerektiriyor'

İhvanı Müslimin'in eski lideri ile bazı konularda fikir ayrılığı yaşadıklarını belirten El Kaide, buna rağmen "İslam kardeşliği bağının sağlamlığını koruduğunu" ifade etti.

Mevcut durumun işbirliği yapmayı gerektirdiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi: "Ümmetin acı veren hali, karşı karşıya olduğu zulüm ve Batılılaşma, güç birliği yapmayı gerektiriyor ki böylece zor engellerin üstesinden gelelim ve Allah’ın Şeriatını uygulama ve Kitabını hakim kılma hedefimize ulaşalım."

'Saflarımızı birleştirelim'

Güç birliği yapmanın zorunluluk halini aldığı belirtilen açıklamada ayrılıkların bir kenara bırakılması çağrısı yapıldı.

Nefir dergisinde yayınlanan mesajda amaçlanan hedeflere ulaşmabilmek için seçimler v.b. şekillerde 'barışçıl çözümün' bulunmadığı ifade edildi.

"Safları birleştirmek, bakış açılarımız arasındaki ayrılıklara köprü kurmak, fitne tohumlarından uzak durmak için çalışmak bizim için daha mecburi. Tüm bunları cihat vecibesinin önemine vurguyla yapmak, öyle ki barışçıl bir çözüm bulunmamaktadır. Laik rejimlerin nezaretinde yapılan seçimler yoluyla İslami yönetimi tesis etmeye çalışmak Şeriatın nazarından batıldır. Bunun yanında akli olarak da kabul edilemez bir durumdur."

Kaynak: Mepa News