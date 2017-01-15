El ile Duvar Yazısı Dil ile Taciz, Küfür, Hakaret

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tahliyelerin yapıldığı sırada zırhlı araçtaki askerlerin çocuklara ve kadınlara arama yaptığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

AHMET LAÇİN / HAKSÖZ-HABER

Söz konusu görüntülerde bir asker zırhlı araçtan yansıtılan ışık altında tahliyesi yapılan şahıslara anons ederek soyunmalarını ve ellerinde bulunan çantaları boşaltmalarını istiyor.

Videoyu çeken zihniyetin daha önce duvar yazılarında gördüğümüz ırkçı söylemlerinin level atlayarak karşımıza küfür, hakaret ve taciz olarak çıktığını görüyoruz. Dün duvar yazısı olarak gördüğümüz bu faşizan söylemler bugün taciz ve küfre dönüştü yarın nasıl bir hale bürünüp karşımıza çıkacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. Müslümanlıkla yoğrulmuş bir yurttan bahseden liderlerin söz konusu bu videodan haberlerinin olmadığını tahmin ediyor ve yetkililere buradan sesleniyoruz: Daha önce de söylediğimiz gibi devletin güvenlik güçlerinde var olan Kemalist ideolojinin kalıntılarıyla bir çözüm üretmek kin, nefret ve düşmanlığı yellemekten başka bir işe yaramaz. Bu videoyu çeken ve bu ahlaksızlığı yapan askerlerin görevlerinden alınıp bir an önce cezalandırılması daha önce hem Kemalist ideoloji hem de PKK tarafından hem Müslüman hem de Kürt oldukları için zulme maruz kalmış bir halk için yapılması gereken bir görevdir.