El-Harubi Ramallah'ta Yüzlerce Kişinin Katıldığı Törenle Toprağa Verildi

»Ana Sayfa»Filistin
22.12.2016 20:33
El-Harubi Ramallah'ta Yüzlerce Kişinin Katıldığı Törenle Toprağa Verildi
Şehit Ahmed Neşet Osman El-Harubi, bugün (22 Aralık Perşembe) öğle saatlerinde yüzlerce kişinin katıldığı kalabalık bir cenaze töreniyle toprağa verildi.

19 yaşındaki Filistinli genç bu sabah erken saatlerde Kudüs'ün kuzeyindeki Kefer Akab beldesine baskın düzenleyen işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında yaşanan çatışmalar sırasında şehit olmuştu.

Quds Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, cenaze törenine katılan yüzlerce kişi şehidin naaşını Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'nden alarak ailesinin El-Bire kentindeki evine götürdü.

El-Harubi'nin şehit edilmesi dolayısıyla Ramallah'ta iş yerlerinin kepenk kapattığı, cenaze törenine katılan silahlı kişilerin havaya ateş açtıkları ifade edildi.

Bu arada El-Harubi'nin Ekim 2015'te başlayan Kudüs İntifadası'nda işgal altındaki Filistin topraklarının çeşitli bölgelerinde şehit düşen 270'inci kişi olduğu kaydedildi.

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