El-Ezher Sisi'nin “Boşanma” Talebini Reddetti

»Ana Sayfa»Mısır
06.02.2017 01:25
El-Ezher Sisi'nin “Boşanma” Talebini Reddetti
El-Ezher alimleri, Sisi'nin boşanma konusunun tekrar düzenlenmesi ile ilgili talebini kabul etmedi.

Mısır'da El-Ezher Büyük Alimler Heyeti’nin, Abdulfettah es-Sisi’nin "sözle boşama sisteminin tekrar düzenlenmesi" yönündeki talebini reddettiği bildirildi.

El-Ezher Büyük Alimler Heyeti'nin yazılı açıklamasında, 38 El-Ezher aliminden oluşan heyetin, geçen ay "sözle boşama" ve diğer güncel konuları görüşmek üzere birden çok toplantı yaptığı belirtildi.

"Farklı mezheplerde ve konularında uzman El-Ezher alimlerinin katıldığı toplantı ve istişareler sonucunda kocanın boşama anlamındaki sözleri bilerek, isteyerek ve kendi iradesiyle "eşini boşamak gayesiyle" söylemesi durumunda, boşamanın resmi belgeye ihtiyaç duymadan geçerli olduğu kanaatine varmıştır." denilen açıklamada, tarafların hukuki haklarının korunması için bir sonraki aşamada boşanmanın, resmen kayıt altına almasının gereğine vurgu yapıldı.

"İnsanlar hayat şartlarının iyileştirilmesi arayışı içinde"

Heyet tarafından yapılan açıklamada yer alan, "İnsanlar boşanma ile ilgili kanunların değiştirilmesinden daha çok, hayat şartlarının iyileştirilmesi arayışı içindedir." şeklindeki cümle dikkat çekti.

Sisi, Mısır 25 Ocak Devrimi'nin 6'ncı yıldönümüne denk gelen "Polis Bayramı" vesilesiyle yaptığı konuşmada, ülkede boşanma oranlarının arttığını dile getirerek, "sözle boşama" konusunun gözden geçirilmesini istemişti.

Sisi, solandaki konuklar arasında bulundan El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib’e hitap ederek, "Sözlü boşamayı düzenleyecek yeni bir kanuna ihtiyacımız yok mu büyük imam? İnsanlara tekrar düşünme fırsatı tanıyalım. Beni yordun ey büyük imam!" ifadesini kullanmıştı.

Şeri ve Medeni mahkemelerin bulunduğu Mısır'da evlenme, boşanma ve miras konularında İslam hukuku, diğer alanlarda ise Medeni hukuk uygulanıyor.

AA

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