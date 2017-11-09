El Cezire’yi Mezhepçilikle Suçlayana Bak!

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, bugün, Katar’ın Başkenti Doha’da, Katar Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Katar televizyonu El Cezire'nin ayrılıkçılığı yayarak tarihi bir hata işlediğini söyleyerek, kanaldan bu hatasını düzeltmesini istedi.

El-Caferi, açıklamasında, El Cezire'nin mezhepsel farklılığı körüklediğini dile getirdi.

Basın toplantısına katılan bir El Cezire muhabiri tarafından sorulan soruya cevap veren el-Caferi, “El Cezire televizyonu, mezhepsel ve etnik ayrılıkları besledi” ifadelerini kullandı. Muhabirin, kanalın her türlü görüşe ve karşı görüşe yer verdiği şeklindeki sözlerini kesen el-Caferi, “Bu artık klasik bir özür” dedi.

Caferi, El Cezire muhabirine hitap ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“El Cezire, bu tutumunu sürdürdükçe ben de bu tutumun tarihi bir hata olduğunu dile getirmeye devam edeceğim. Sizden bu durumu düzeltmenizi istiyorum. Durumunuzu düzeltince bende size saygı duyarak destek vereceğim çünkü rabbime, her zaman doğru olanı söyleyeceğime dair söz verdim. Doğru sözü batıl sözle değiştirmek isteyen herkes sözlerime kulak verebilir. Umarım Irak’a yönelik bu tutumunuzu değiştirirsiniz işte o zaman sizde Irak’tan daha olumlu bir tutum göreceksiniz.”

Irak Dışişleri Bakanı tarafından, El Cezire'ye yöneltilen, mezhepsel ve etnik ayrılıkları körükleme ithamı daha önce de Katar’a ambargo uygulayan 4 körfez ülkesi tarafından da dile getirilmişti. Körfez ülkeleri, krizin çözümü için öne sürdükleri şartlar arasında El Cezire'nin kapatılmasına da yer vermişti.