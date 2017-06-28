'El-Cezire'nin Kapatılması Basın Özgürlüğüne Ciddi Tehdit Anlamına Gelir'

Birleşmiş Milletler (BM) Fikir ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalının kapatılmasını ülkeye yönelik diplomatik yaptırımların kaldırılması için şart olarak öne sürmesini eleştirdi.

Kaye, yazılı açıklamasında, El-Cezire'nin kapatılması talebinin, habercilik ve her türden medya organı üzerinde hali hazırda baskı ve kısıtlamaların var olduğu bölgede medyada çoğulculuğa büyük darbe vuracağını belirtti.

Açıklamada, "Eğer söz konusu devletler diplomatik bir krizi bahane ederek El-Cezire'nin kapatılması yönünde tedbirler alırlarsa, bu basın özgürlüğüne yönelik ciddi tehdit anlamına gelir." ifadesi yer aldı.

Kaye, açıklamasında "Uluslararası toplumu bu devletleri Katar'a yönelik taleplerinden vazgeçirmeye, kendi ülkelerinde ve bölgelerinde medyayı sansürlemeye yönelik adımlara direnmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

El-Cezire'nin kapatılması talebinin, dört ülkenin ambargoyu kaldırmak için Katar'dan yerine getirmesini istedikleri 13 talep arasında yer aldığı iddiası uluslararası basına yansımış ve Katarlı yetkililerce de doğrulanmıştı.

El-Cezire'nin kapatılması talebinin, aynı yayın grubu bünyesinde faaliyet gösteren Arab 21, New Arab, Sharq ve Middle East Eye gibi televizyon ve internet sitelerini de içerdiği, tüm bu yayınların durdurulması için Katarlı yetkililere 10 gün süre tanındığı bildirilmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

AA