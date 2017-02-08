El-Bab’da Stratejik Tepeler Ele Geçirildi

“Fırat Kalkanı” isimli harekâtın 169’uncu gününde, el-Bab’ın kontrolü için başlatılan operasyonlar sonucunda stratejik öneme sahip tepelerin TSK destekli ÖSO mensubu direnişçilerce ele geçirildiği ve 2 askerin de vefat ettiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki hedeflere yönelik devam eden “Fırat Kalkanı” isimli harekâtın 169’uncu gününde, el-Bab’ın kontrolü için dün gece başlatılan operasyonlar sonucunda stratejik öneme sahip tepelerin TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’na mensup direnişçilerce ele geçirildiği bildirildi. 254 Hedef Vuruldu, 58 Militan Etkisiz Hâle Getirildi Harekât kapsamında, IŞİD’e ait 254 hedef vuruldu, 58 militan etkisiz hâle getirildi. Koalisyon güçlerince el-Bab’a düzenlenen 7 hava harekâtında ise 13 hedef imha edildi. 2 Asker Vefat Etti, 15 Asker Yaralandı Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, harekât kapsamında sabah saatlerinde IŞİD üyeleri ile çıkan çatışmada 2 askerin vefat ettiği, 15 askerin de hafif bir şekikde yaralandığı kaydedildi. Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerin hayâtî tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaynak: AA