El Bab'da Esed Güçleri İle Ahrar’uş Şam Arasında Çatışma
Rus haber sitesi Sputnik'in verdiği habere göre; Halep'in doğusundaki El Bab kentinin IŞİD'den alınması için Türkiye ve ÖSO güçleri kentin doğusu, batısı ve kuzeyinde ilerlerken Esed güçleri ise güneyden kente ilerliyor. Esed güçlerinin Bab'a varmasına 3 kilometre kalırken, Rusya savaş uçakları da bölgede IŞİD mevzilerini yoğun şekilde bombalıyor.
Akşam saatlerinde Esed güçleri ile ÖSO arasında El Bab'ın güneybatısındaki Ummu Zandin ve El Guz köyünde çatışmalar yaşandı. Çıkan çatışmada ÖSO'dan 3 kişi hayatını kaybederken ve 5 kişi yaralandı. Suriye ordusuna saldıran grubun ise Ahrar'uş Şam örgütü olduğu öğrenildi. ÖSO’dan yapılan açıklamada El-Guz köyünde Esed güçleri ile girilen çatışmada 2 Esed askerinin öldüğü ve 1 tankın ele geçirildiği açıklandı.
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