El Bab’da Bombalı Araç Saldırısı: 45 Ölü

Suriye'de El Bab'ın yaklaşık 7 kilometre uzağında bulunan ve ÖSO’nun kontrolünde olan Susyan kasabasında bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. 45 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Al Jazeera’nin geçtiği son sakika haberinde şu bilgilere yer verildi:

Saldırı yerinden gelen görüntüler, hayatını kaybeden 45 kişiden çoğunun sivil olduğunu gösteriyor.

Bölgeden bildiren Al Jazeera muhabiri de hayatını kaybedenlerin çoğunun, çatışmalar nedeniyle terk ettikleri evlerine dönmek isteyen siviller olduğunu söylüyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak IŞİD'den şüpheleniliyor.

Olayın meydana geldiği Susyan, ÖSO ve TSK'nın dün ele geçirdiği El Bâb'ın yaklaşık 7 kilometre uzağında bulunuyor.

Susyan, Kasım ayında TSK destekli ÖSO birlikleri tarafından IŞİD'den alınmıştı.