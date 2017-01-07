el-Bab’da Bomba Yüklü Bir Araç Ele Geçirildi!

»Ana Sayfa»Suriye
07.01.2017 10:49
el-Bab’da Bomba Yüklü Bir Araç Ele Geçirildi!
Suriye’nin el-Bab bölgesinde bomba yüklü bir araç ele geçirildiği bildirildi.

Suriye’de, el-Bab bölgesinin kuzeyinde yer alan Okuf ve Tirail köyleri arasında bomba yüklü bir araç ele geçirildi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, terk edilmiş olarak bulunan araçta bol miktarda bomba olduğunu gören direnişçiler, aracı güvenli bir alana çekti.

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IŞİD’in Bombalı Saldırıları

IŞİD’in bölgede en büyük saldırı unsuru canlı bomba ve bombalı araç oldu.

Örgüt, son bir aylık dilimde 9 canlı saldırısı düzenledi.

Bölgede son bombalı araç saldırısı ise 2 gün önce Azez’e yönelik gerçekleştirildi.

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