El-Bab'da Bomba Patladı: 3 Ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğiyle IŞİD’den temizlenen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolüne geçen El Bab'da, daha önce tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti. AA’nın aktardığına göre patlamada ÖSO mensubu 2 asker olay yerinde hayatını kaybederken, 5'i ise yaralandı.

Yaralı askerler, Kilis’in Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar, burada bekletilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti, 4 Suriyelinin tedavisi ise sürüyor.