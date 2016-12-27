El-Bab’a Karşılık İdlib mi?
HAKSÖZ-HABER
Halep’in düşüşünün ardından bir süredir tüm gözler kaygıyla İdlib’e çevrilmiş durumda. Can havliyle İdlib’e yönelen ve Türkiye hükümetinin yoğun diplomatik baskıları sonucunda buraya yerleştirilen sivillere ve onları müdafaa etme çabasındaki muhaliflere burada da rahat yok. Zaten Esed-İran-Rusya şer cephesinin işgal ve katliam girişimini Halep ile sınırlı tutması da beklenemezdi. Halep’in düşüşünü acizlik içinde seyredenlerin İdlib’e yönelecek bir işgal ve katliam girişimi ihtimalini ve buna karşı ne yapılacağını pek muhasebe etmedikleri anlaşılıyor. Kuşatma altındaki sivillerin ve muhaliflerin Halep’ten İdlib’e nakli günü kurtarmaya belki yaradığını ama bu bölgenin tehditten azade olamayacağı çok da düşünülmedi herhalde.
Al Cezire’de bugün yer verilen bir haber tam da bu bağlamda zaten var olan kaygıları daha da pekiştiriyor.
Haberde Halep'ten tahliye edilip İdlib'e yerleştirilen muhaliflerin, El-Bab operasyonuna dahil olmasının planlandığı söyleniyor. Peki, neden? Çünkü Esed-İran-Rusya şer cephesinin İdlib’i de Halep’e çevirmek için işgal ve katliamlara girişeceği bekleniyor da ondan! Planda öngörülen ne peki? Halep’ten İdlib’e nakledilen muhalifler El-Bab’a kaydırılarak Fırat Kalkanı kapsamında Türkiye’nin güvenlik şemsiyesi altına alınacak ve tabii olarak Rusya’nın dayatmasıyla “terör örgütü” olduğunun son günlerde altı kalınca çizilen Nusra / Fethu’ş-Şam mücahitleri kaderleriyle başbaşa kalacaklar!
Haberin detaylarında konuyla ilgili şu bilgilere yer veriliyor:
Suriyeli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nusra Cephesi dışında kalan muhalif gruplar, ailelerini Türkiye'ye emanet ederek, Fırat Kalkanı Operasyonu'na dahil olacak. Halep'ten tahliye edilen bazı komutanların Türkiye'de koordinasyon için çalışmaya başladığı da gelen bilgiler arasında..
OPERASYONA HANGİ GRUPLAR KATILACAK?
Al Jazeera'dan alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı'na katılacak muhalif gruplar arasında, Nureddin Zengi birlikleriyle Türkmen Mehmed Fatih, muntasır Billah ve Sultan Murad Tugayları’na mensup muhalifler bulunuyor. El Bâb’da savaşan yaklaşık iki bin kişilik Özgür Suriye Ordusu mensubunun çoğunluğu da bu tugaylara dâhil olan ve farklı bölgelerden gelen muhaliflerden oluşuyor.
REJİM, İDLİB'E OPERASYON BAŞLATACAK
Türkiye’nin desteklediği muhalif grupların İdlib’den ayrılmasının ardından Rusya ve Suriye rejiminin İdlib’e yönelik operasyon düzenlemesi bekleniyor.
İDLİB'DE MERKEZİ GÜÇ 'NUSRA'NIN
Rejimin kontrolünün bulunmadığı İdlib, Şam'ın Fethi Cephesi'nin en güçlü olduğu bölge olarak biliniyor. Örgüt, birkaç ay önce Nusra Cephesi olan adını değiştirmiş, bağlı olduğu El Kaide ile olan ilişkilerini de kestiğini duyurmuştu. Nusra Cephesi, Türkiye, Rusya, ABD ve birçok Avrupa ülkesinin terör örgütleri listesinde bulunuyor.
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