El Bab Tamamen Ele Geçirildi
Bab merkezdeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, merkezinin tamamını IŞİD’den arındıran TSK destekli ÖSO, halihazırda IŞİD’in döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini temizliyor.
Bab'daki harekatta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu.
TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Azez-Cerablus arasını IŞİD’den arındırdıktan sonra, geçen Aralık ayı başında Bab'a yönelmişti.
Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, IŞİD’in direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatarak merkeze ilerlemeyi seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan IŞİD’den arındırıldı.
Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.
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