El Bab Operasyonu Bitti; Sırada Rakka ve Münbiç Var

»Ana Sayfa»Suriye
16.02.2017 11:47
El Bab Operasyonu Bitti; Sırada Rakka ve Münbiç Var
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: "El Bab operasyonu bitti. Şu anda bölgede temizlik yapılıyor." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkelerindeki gezisine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün Katar'ın başkenti Doha'da bir grup gazete temsilcisiyle kısa bir sohbet yaptı. Sohbette Suriye'nin kuzeyinde devam eden TSK birlikleri ile ÖSO'nun birlikte yürüttüğü El Bab operasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatan Genelkurmay Başkanı Akar, El Bab operasyonunun bittiği açıklamasını Katar’da yaptı. “Gözümüz aydın, El-Bab operasyonu bitti” dedi. Bölgede son olarak iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda temizlik yapıldığını da sözlerine ekledi.

SIRADA RAKKA VE MÜNBİÇ VAR

El Bab sonrası gözler Rakka temizliğine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Bab'dan sonra işaretini verdiği Rakka ve Münbiç operasyonları için hazırlıklar sürüyor. Öncelikle Rakka güzergâhında bulunan Menbiç’in PKK/PYD-YPG örgütünden arındırılması gündemde. TSK'nın Münbiç için bütün planları hazır ancak Rakka için ABD ile görüşmeler sürüyor.

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