Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 3,6 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artışla 96 değerinden 99,5’e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 5,1 oranında artarak 67,8 değerinden 71,3’e çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi söz konusu ayda marta göre yüzde 3 oranında artarak 96,9 değerinden 99,9’a, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 4,1 oranında artarak 97,7 değerinden 101,6’ya yükseldi.

Söz konusu dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 106,5 değerinden 106,3’e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,2 oranında bir azalışla 85,8 değerinden 85,7’ye geriledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel kesim güven endeksini 2007 Ocak-2017 Mart dönemi için bu ay revize etmesi nedeniyle aynı dönem için ekonomik güven endeksinde de revizyona gidildi.

Kaynak: AA