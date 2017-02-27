Ekonomik Güven Endeksi Şubat Ayında Arttı
Şubatta ekonomik güven endeksi geçen aya göre yüzde 6,8 artarak, 91,5'e yükseldi.
Ekonomik güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 6,8 artarak 91,5'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi şubatta geçen aya göre yüzde 6,8 artarak, 85,7 değerinden 91,5 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Şubat ayında hizmet sektörü güven endeksi 92,9 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 76,4 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,9 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi ise aynı dönemde 65,7 değerine geriledi.
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