Ekonomik Güven Endeksi Ocakta Düştü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
AA’nın aktardığına göre, ekonomik güven endeksi ocakta geçen aya göre yüzde 3,9 azalarak 89,2 değerinden 85,7 değerine geriledi.
Ekonomik güven endeksindeki gerileme hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Ocak ayında hizmet sektörü güven endeksi 87,5 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 100,5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 74,8 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 95,9 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise aynı dönemde 66,9 değerine yükseldi.
Ekonomik Güven Endeksinde Revizyon
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
Endeks 2015 yılının ocak ayından itibaren, 2012 yılının ocak ayından başlayan bir seri olarak yayımlanıyor.
Endeksin veri kaynaklarından olan tüketici güven alt endeksleri çok değişkenli modele dayalı yaklaşımla 2004-2011 dönemi için geriye çekildi.
Buna bağlı olarak ekonomik güven endeksinde kullanılan analiz dönemi uzatıldı, 2007-2011 dönemine ilişkin ekonomik güven endeks serisi ilk defa hesaplandı, 2012-2016 dönemi endeks serisinde ise güncelleme yapıldı.
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