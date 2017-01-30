Ekonomik Güven Endeksi Ocakta Düştü

»Ana Sayfa»Ekonomi
30.01.2017 14:35
Ekonomik Güven Endeksi Ocakta Düştü
Ekonomik güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 3,9 azalarak 85,7’ye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

AA’nın aktardığına göre, ekonomik güven endeksi ocakta geçen aya göre yüzde 3,9 azalarak 89,2 değerinden 85,7 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksindeki gerileme hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ocak ayında hizmet sektörü güven endeksi 87,5 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 100,5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 74,8 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 95,9 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise aynı dönemde 66,9 değerine yükseldi.

Ekonomik Güven Endeksinde Revizyon

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Endeks 2015 yılının ocak ayından itibaren, 2012 yılının ocak ayından başlayan bir seri olarak yayımlanıyor.

Endeksin veri kaynaklarından olan tüketici güven alt endeksleri çok değişkenli modele dayalı yaklaşımla 2004-2011 dönemi için geriye çekildi.

Buna bağlı olarak ekonomik güven endeksinde kullanılan analiz dönemi uzatıldı, 2007-2011 dönemine ilişkin ekonomik güven endeks serisi ilk defa hesaplandı, 2012-2016 dönemi endeks serisinde ise güncelleme yapıldı.

ekonomik_guven_endeksi.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump’la Birlikte Asya-Pasifik'te Taşlar Yerinden Oynadı26 Ocak 2017 Perşembe 21:31
  • ABD'nin 'İthal Vergisi' Almanya'yı Zora Soktu25 Ocak 2017 Çarşamba 18:57
  • Emeklilere Promosyon Müjdesi: İnşallah Mart Ayında Alacaklar25 Ocak 2017 Çarşamba 14:58
  • Döviz’le Oynanan Bir Büyük Oyuna, Kim ‘Dur!’ Diyecek?25 Ocak 2017 Çarşamba 07:41
  • Koza Altın İşletmelerinin Mallarına El Konuldu25 Ocak 2017 Çarşamba 02:15
  • Merkez Bankasından Faiz Kararı24 Ocak 2017 Salı 17:51
  • Sokaklar Yüzde 50 Tasarrufla Aydınlatılacak24 Ocak 2017 Salı 12:07
  • BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit Oldu24 Ocak 2017 Salı 11:37
  • 2016’da 1 Milyon 341 Bin Konut Satıldı24 Ocak 2017 Salı 11:15
  • Devlete Döviz Borcu Olanlar TL ile Ödeyebilecek!24 Ocak 2017 Salı 10:36
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim