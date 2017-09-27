“Ekonomik Ambargo Tehlikeli Bir Söylem”

Irak Kürdistanı’ndaki referandumun ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz yaptık, oldu ile olacağını zannediyorlar, olmayacak ya, olamayacak zaten. Yaptırımları uygulamaya başladığımızda ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımızda iş bitti. Tırlar Kuzey Irak’a çalışmadığı anda bunlar yiyecek ekmek bulamayacaklar.” ifadelerini kullanmıştı.

“Ticaretle, Ekonomiyle İlgili Faaliyetler Devam Edecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert açıklamaları sürerken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kuzey Irak’la ticaretin sürmesi gerektiğini belirterek, “Ticaretle, ekonomiyle ilgili faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Son Bakanlar Kurulu toplantısında ve yaptığımız görüşmelerde de bu görüşümüzü değiştirmemize neden olacak bir karar alınmadı.” dedi.

“Refleksimiz, Normal Seyrinde Devam Etmesi”

Hürriyet’te yer alan habere göre, Zeybekci, ekonomik ambargonun tehlikeli bir söylem olduğunu dile getirdi ve Rusya ile yaşanan krizi hatırlatarak, “Rusya ilk ticarete dokundu ve Türkiye’ye ders vermeye çalıştı. Bu son derece yanlıştı. Kuzey Irak konusunda aynı yanlışı yapmamızı pek uygun görmüyorum. Hükümet olarak, ülke olarak, benim devletimin menfaatleri farklı bir şey dediği zaman, o karar net olarak alınır. Biz de Ekonomi Bakanlığı olarak onu emir telakki eder, öyle hareket ederiz. Ama şu anda bakanlık olarak refleksimiz, normal seyrinde devam etmesi. İsrail’le de çok şeyler yaşadık ama ticaretin devam etmesinden yana oldum. Mısır’da da böyle oldu. Kuzey Irak’ta da, devlet olarak ekonomiyle ilgili kararlar alınmadıkça, böyle olmalı.” diye konuştu.

“Rusya Bile Doğalgazı Kısmamıştı”

Zeybekci, koşulların değişmesi durumunda da Bağdat hükümetine yapılan sevkiyatın sürmesi için İran’daki iki ayrı kapı üzerinden bir güzergâh kullanılabileceğini sözlerine ekledi. Bunların şahsi görüşü olduğunu dile getiren Zeybekci, “Rusya da doğalgaz hatlarını kapatmadı. Hatta Ukrayna’ya karşı bile kapatmadı.” dedi.