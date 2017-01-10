Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor
Yoğun kar yağışı yüzünden ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Bileceik’in Pazaryeri ilçesinde oturan evli ve 3 çocuk babası konuşma engelli 63 yaşındaki İbrahim Yörük’ün atlı kızağı, zaman zaman şehir merkeziyle ilçenin yüksek kesimleri arasında tek ulaşım aracı hâline geliyor.
Kar ve buz yüzünden araçların çıkamadığı yüksek mahallelere hayvan yeminden kömüre ve pazar çantalarına kadar ihtiyaç malzemelerini atlı kızağıyla ulaştıran Yörük, ailesinin geçimini de kış boyunca bu işten sağlıyor.
İlçe esnafı da yüksek mahallelerden gelen siparişleri Yörük sayesinde sahiplerine ulaştırıyor.
“Ekmek Parası”
Yıldırım düşmesi sonucu 2014 yılında telef olan iki atının yerine, yapılan yardımlar ve kendi imkânlarıyla yenilerini alan Yörük, AA muhabirine işaret diliyle, ailesinin ekmek parasını kazanmak ve atlarının yem parası için bu işi yaptığını anlattı.
İlçe esnafından Enver Erkanlı da “Ağır kış koşulları nedeniyle mağdur olan bölgelerdeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bu kızakla karşılıyoruz. Aynı zamanda bu kardeşimize de ekmek kapısı açmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.
Atlı kızağıyla yaptığı taşımacılıkta vatandaşlar ve esnaftan gönüllerinden geçen ücreti kabul eden Yörük, genellikle her taşıma için 5 ila 10 lira alıyor.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kontrollü Darbe, Kontrolsüz Kemalist Kadrolar
- Almanya’da Müslümanlara Karşı Teknolojik 'Yahudi Yıldızları' Geliyor
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle Mükelleftir
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Euro 4 Lirayı Aştı
- Belçika'da Müslümanlar Tehdit Olarak Görülüyor
- Filistinli es-Salihi Annesinin Gözü Önünde Katledildi!
- Malatya Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 26 Tutuklama
- Anayasa Görüşmelerine Geçilmesi 338 Oyla Kabul Edildi
- Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor
- İngiltere'de Hastalar Açlıktan Ölüyor İddiası
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- Mazlum-Der Mardin Şubesi Başkanından Tepki İstifası
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Dolar/TL Rekorunu 3,7387'ye Taşıdı
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı
- ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e Taşınması Senaryosu
- Milyonerlere 6 Bin Kişi Daha Eklendi!
- Komisyon, 15 Temmuz'daki İstihbarat Trafiği Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim