Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor

»Ana Sayfa»Dünya
10.01.2017 13:17
Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan konuşma engelli 63 yaşındaki İbrahim Yörük, kar ve buz nedeniyle araçlara geçit vermeyen yollarda atlı kızakla taşımacılık yaparak ekmeğini çıkarıyor.

Yoğun kar yağışı yüzünden ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Bileceik’in Pazaryeri ilçesinde oturan evli ve 3 çocuk babası konuşma engelli 63 yaşındaki İbrahim Yörük’ün atlı kızağı, zaman zaman şehir merkeziyle ilçenin yüksek kesimleri arasında tek ulaşım aracı hâline geliyor.

Kar ve buz yüzünden araçların çıkamadığı yüksek mahallelere hayvan yeminden kömüre ve pazar çantalarına kadar ihtiyaç malzemelerini atlı kızağıyla ulaştıran Yörük, ailesinin geçimini de kış boyunca bu işten sağlıyor.

İlçe esnafı da yüksek mahallelerden gelen siparişleri Yörük sayesinde sahiplerine ulaştırıyor.

“Ekmek Parası”

Yıldırım düşmesi sonucu 2014 yılında telef olan iki atının yerine, yapılan yardımlar ve kendi imkânlarıyla yenilerini alan Yörük, AA muhabirine işaret diliyle, ailesinin ekmek parasını kazanmak ve atlarının yem parası için bu işi yaptığını anlattı.

İlçe esnafından Enver Erkanlı da “Ağır kış koşulları nedeniyle mağdur olan bölgelerdeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bu kızakla karşılıyoruz. Aynı zamanda bu kardeşimize de ekmek kapısı açmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Atlı kızağıyla yaptığı taşımacılıkta vatandaşlar ve esnaftan gönüllerinden geçen ücreti kabul eden Yörük, genellikle her taşıma için 5 ila 10 lira alıyor.

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