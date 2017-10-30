Ekin Yayınlarından Yeni Bir Eser: “Kur’an’da Allah”

Ekin Yayınları, İlahiyatçı Yazar Doç. Dr. Murat Kayacan'ın kaleme aldığı "Kur'an'da Allah" isimli kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Kitabın kapak yazısından:

Yazar bu eserinde; insan zihninin kendini gerçekleştirme serencamını tetikleyen anlam arayışından uzak kalamayacağını, dünya hayatının anlamlı olması için evrenin bir yaratıcısı olduğuna şirksiz iman etmek gerektiğini sürükleyici bir dille ifade etmektedir. Zira Allah'a ortak koşmak, varlık üzerinde hâkimiyet savaşları yürüten birçok sahte tanrıya inanmaya ve insan gibi onur sahibi bir varlığı, özgürlüğünü esarete tercih etmeye yönlendiren bir zillettir; ancak evrendeki eşsiz düzen, bu tür bir inancı boşa çıkarır niteliktedir.

Bu kitap, Allah-insan ilişkisinin temel karakteristiği üzerine bir alan taraması ve Allah'ın evreni yaratıp ardından onu kendi haline bıraktığı tezini savunan deizme yönelik bir eleştiri niteliği taşımaktadır. Çalışmada konular işlenirken sıklıkla başvurulan ayetler aracılığıyla Allah inancının nasıl olması gerektiği ve O'nun tarihe müdahalesi konusunun Kur'an merkezli olarak ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda eser, çağdaş insanın inanç ve davranışlarındaki yanlışlıklara neden olan anlayışların bertaraf edilmesine ve sağlıklı bir dinî inancın nasıl olması gerektiğine ilişkin önemli bilgiler içermektedir.

KUR’AN’DA ALLAH

Kelime ve Terkip Merkezli Yorum

Murat Kayacan

Basım: Ekim 2017

Isbn: 978-605-5146-62-7

112 Sayfa / 13,5x21 cm / Karton Kapak

Fiyat: 10 TL

Ekin Yayınları

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