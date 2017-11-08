Ekin Yayınları’ndan İki Yeni Kitap

Mekke Döneminde Siyasi Düşünce Metodolojisi

Kur’an-ı Kerim’in ele aldığı düşünce eksenine ve sorunlara yönelik ifade tarzı; duruma, objektif koşullara göre düzeysel değişiklikler arz eder. “Siyasal düşünce ve siyasal bilgiler” üzerinde düşünmeye çalıştığımız zaman, bu tür bir düşünce ve bilginin Kur’an söylemi içinde, bütünsel hedefler bağlamında irdelendiğini görüyoruz.

İslam'da siyaset kavramı ile çağdaş siyasal bilimler çerçevesinde kullanılan politika kavramı aynı şey değildir. Tersine İslam'da siyaset kavramı, farklı bilgi temellerine dönüktür, değişik bir bilgi sistemine dayanır, farklı sınırlandırma ve medeniyet boyutlarını kapsar. Bu medeniyet boyutları, önce insanın nefsinden başlar. Sonra aileyi şekillendirir. Oradan toplumsal yapılanmaya, bir ümmet oluşturmaya ve bir devlet görünümünde en üst yapısını kurmaya yönelir.

T. Abdülkadir Hamid tarafından kaleme alınan bu kitap, "Siyasal İslam"ın tarihini veya İslam devleti şeklini değil, Kur'an'ın Mekke döneminde inen kısmıyla sınırlı olarak siyasal düşüncenin temellerini araştırmaktadır.

Mekke Döneminde Siyasi Düşünce Metodolojisi

T. Abdülkadir Hamid

Basım: Kasım 2017

Isbn: 978-975-8507-03-0

304 sayfa / 13,5x21 cm / Karton Kapak

Fiyat: 20 TL

Ekin Yayınları

02125241028

ekinkitab@gmail.com

twitter/ekinkitap

facebook/ekinkitap

BATIYA KARŞI İSLAM

Şekip Arslan’ın Mücadelesi

20. Yüzyılın başlarında Müslümanların toprakları tamamen Batı emperyalizminin işgali altına girmiştir. 19. yüzyılda öncü alimlerin çabalarıyla başlayan İslami uyanışın anti-emperyalist kimliği, İslam coğrafyasının işgali, Müslüman kitlelerin ezilmesi ve bölgenin suni sınırlarla parçalanması karşısında ön plana çıkmıştır. Yaşadığımız yüzyılın ilk yarısında İslam coğrafyasında oluşturulan ulus devletlere ve Batılılaşma teslimiyetçiliğine karşı, İslam ümmetinin birliğini ve muhkem değerlerini savunan ve ıslahatçı akımın takipçiliğini yapan en belirgin çizgi, Şekip Arslan'ın çalışmaları ve ilgili olduğu Müslümanların devrimci mücadelesi etrafında tezahür etmiştir.

Şekip Arslan'ın Bosna'dan Şam'a, Lübnan'dan Cezayir - Fas'a kadar uzanan aktif ilgisi, İslam coğrafyasındaki bölgesel problemlerin tüm ümmetin problemi olduğunu gösteren, örnek bir davranışın ifadesi olmuştur.

Elinizdeki eser, Şekip Arslan hakkında yapılmış biyografik bir çalışmadır. Bu eser, Şekip Arslan'ın hayat hikayesi yanında Müslümanların I. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşadıkları sıkıntıları, çıkmazları, fedakarlıkları, doğru ve yanlış mücadele tarzlarını öğrenip-tartışabileceğimiz önemli bir tarihi arka plan da vermektedir.

Batıya Karşı İslam

Şekip Arslan’ın Mücadelesi

William L. Cleveland

Basım: Kasım 2017

Isbn: 978-605-5146-59-7

296 sayfa / 13,5x21 cm / Karton Kapak

Fiyat: 20 TL

Ekin Yayınları

02125241028

ekinkitab@gmail.com

twitter/ekinkitap

facebook/ekinkitap