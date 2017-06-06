Ekin Yayınları'ndan 2 Yeni Kitap

HAKSÖZ-HABER

Ekin Yayınları içinde bulunduğumuz Ramazan ayında okurlarını 2 yeni kitapla buluşturuyor. Kitapların biri Yusuf el-Karadavi imzalı "Bir Düşünür Olarak Mevdudi" olurken diğeri Mustafa Akman imzalı "İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar, Sorular, Şüpheler" adıyla karşımıza çıkıyor.

Kitap tanıtımlarını ilginize sunuyoruz.

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Bir Düşünür Olarak Mevdudi -Yusuf el-Karadavi

İmam Ebu’l A’lâ el-Mevdudî’nin (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) vefatından bir sene sonra bazı öğrencileri, onun düşünceleri ve bu düşüncelerin farklılık, özellik ve etkileri hakkında benden yazmamı istemişlerdi.

Üstad Mevdudî, farklı yönelişleriyle birlikte, birey hayatı, aile hayatı, toplum hayatı, ümmet hayatı, devlet hayatı ve bütün dünyayla olan ilişkiler gibi hayatın her alanında İslam ümmetini ilgilendiren bütün meselelerle meşgul oldu. Akaid, ibadet, ahlak, teşrî, iktisad, siyaset, tarih ve hayatın tüm konuları hakkında eserler yazdı. İslam mesajına, İslam medeniyetine ve İslam şeriatına muhalif olanları eleştirdi.

Düşüncelerini, en başından en sonuna kadar ümmetin tamamı okudu, biz de okuduk, çoğuyla ta gençlik yıllarımızda tanıştık. Bazı cüzi konularda farklı düşünsek de düşünceleri ve verimliliğine, asalet ve üstünlüğüne imrendik. Bu da İslamcı, özgür ve ihlâs sahibi tüm düşünürlerin yapması gereken bir husustur. Müslümanlar birbirlerinden istifade edip birbirlerini eleştirmekten geri durmamalıdırlar. Bu çalışma ile bunu amaçladık.

Orijinal Adı: Nazaratu Fi Fikri'l İmam Mevdudi

Çeviren: İ. Ekrem Çavuş

Basım: Haziran - 2017

ISBN: 978-605-5146-52-8

128 Sayfa/13,5x21 cm/Karton Kapak

Liste Fiyatı: 12 TL

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İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar/Sorular/Şüpheler - Mustafa Akman

Çalışmamızın ana konusu, Muhyiddin b. Arabî, görüşleri ve bunlara dair tartışmalardır. İslâm düşünce tarihinde önemli bir yeri olan İbn-i Arabî’nin imalı, kasten örtük ve dolambaçlı bir üslubu ve özellikle tasavvuf çevrelerinde takva abidesi olmak gibi bir imajı vardır.

İbn-i Arabî, esasen bir sûfî-filozoftur. Hal böyleyken onunla ilgili bugüne kadarki tartışmalar genelde sırf dinsel bir perspektifle yapılmış ve teolojisine ilişkin felsefi analizler ise hemen hemen hiç yapılmamıştır. Oysa onun teosofik öğretisinde temel hedef, kozmik varlığı bir sıradüzeni içinde yorumlamak yani gerçek anlamda bir felsefe yapmaktır.

İbn-i Arabî’nin, kelâmın hemen her alanına ilişkin bir kanaati, bu bağlamda kendi dönemine kadar yapılmış değerlendirmelere dair olumlu- olumsuz bir önerisi olmuştur. O, sisteminin bütününde dinî nasları ve terminolojiyi olabildiğince kullanarak ona bir tür kutsallık halesi kazandırmayı ve böylece eleştiri oklarına hedef olmaktan korunmayı planlamıştır.

İbn-i Arabî’ye yöneltilen eleştirilerin en önemli handikabı, bunların tasavvuf eleştirisi olarak algılanmasıdır. Tasavvuf eleştirisi ise, İslâm dünyasında manevî hayatın eleştirisi gibi anlaşılma korkusuyla genellikle ihmal edilmiştir. Zira takva alemine -bigayrı hak- tekel koyan sûfîler, manipülasyonlarla İslâm toplumunun kendi mensupları dışında kalan diğer aktörlerine hiç de etik ve vicdânî davranma gereği duymamışlardır.

Bu anlamda biz gerek kendi eserleri ve gerekse onun leh ve aleyhinde yazılmış çeşitli çalışmalar üzerinden yaptığımız detaylı okumalarımızla onun bu görüşlerini incelemeye, arka planını ve esasen ne anlama geldiğini yorumlamaya çalıştık. Bunu yaparken de leh veya aleyhinde olmak gibi bir ikilem içinde olmadık.

Basım: Haziran - 2017

ISBN: 978-605-5146-53-5

744 Sayfa / 13,5x24 cm / Karton Kapak

Liste Fiyatı: 39 TL

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