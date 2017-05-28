Ekin Yayınları Beyazıt Kitap Fuarı’nda

Haksöz Haber

“36. Beyazıt Kitap Fuarı” Açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen “36. Beyazıt Kitap ve Kültür Fuarı” Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan törenin ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bu sene de Beyazıt Meydanı’nda kurulan fuar alanı 21 Haziran’a (Kadir gecesine) kadar her gün 10.00-00.00 saatleri arası ziyaret edilebilecek.

Ekin Yayınları ve Temmuz Kitap Beyazıt Kitap Fuarı’nda

Ekin yayınları, Temmuz Kitap, Haksöz ve Temmuz dergileri standı okuyucularını bekliyor.