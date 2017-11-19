Ekin Kitap Kafe’de Ali Emre Okurlarıyla Buluştu

Diyarbakır’daki Ekin Kitap Kafe’de, şair ve yazar Ali Emre’nin sunumuyla “Nureddin Zengi” kitabı üzerine bir söyleşi programı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Metin Aldemir’in yaptığı söyleşide Ali Emre, “Nureddin Zengi” kitabını okurlarıyla birlikte değerlendirdi.

Tarih, edebiyat, eğitim ve kültür alanlarındaki çabaların neden önemli olduğu hakkında yapılan açıklamalarla başlayan söyleşide Ali Emre, Ortadoğu ve Müslüman dünyanın 12. yüzyıldaki ve 21. yüzyıldaki benzerlikleri üzerinde durdu. Bu bağlamda Nureddin Zengi’nin biyografisindeki önemli hususların altını çizen yazar, bu büyük önderin Haçlı Seferleri’nin dünyayı kasıp kavurduğu bir süreçte Müslümanların birliği için nasıl çırpındığını farklı örnekler ve ayrıntılar üzerinden gözler önüne serdi. Ali Emre, Müslüman dünyanın hem o dönemdeki hem de son yüzyıldaki zaafları ve başarılarıyla ilgili kısa analizler yaptı.

Kitabı yazma serüveni ile konuşmasına devam eden Ali Emre, Nureddin Zengi ile ilgili yurdumuzda biyografik kaynakların olmadığını ve bunun için böyle bir cihangirin tarihinin tozlu sayfalarında kaybolduğunu belirtti. Kitabın 20 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Ali Emre, çalışmanın özellikle kaynak yoksunluğundan dolayı zaman aldığını belirtti.

Ali Emre, “Batı Hz. Muhammed’den (s) sonra Selahaddin’i bilir. Bunlara bizim de sahip çıkma zorunluluğumuz var. Bizler yüzlerce yıldır güzellikler, hazineler üzerinde uyuyoruz, yetsin artık uyanalım… Nureddin Zengi, İslam birliği için elini taşın daima ve her alanda altına koymuştur. Bizler tarihten ders çıkarırken öncülerimizi asla unutamayız. Bizler de bu çizgiyi, bu çabalar bütününü günümüze taşımalıyız.” dedi.

Önderlerin hayatlarını anlatan İslami kaynakların yetersizliğinden yakınan Ali Emre, böyle isimlerin daha çok Batılı kaynaklarda yer aldığını ve bu kaynakların olayın gerçek boyutunu gizleyerek, Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi gibi önderlerin hayatlarını çarpıtarak zalimane bir portre oluşturduğunu, İslami bir kişilikten uzak bir şahıs betimlemesi yaptıklarını ifade etti.

Programın akışı okurlarla soru-cevap şeklinde devam etti.

Program sonunda yazarın “Nureddin Zengi” adlı kitabı Ekin Kitap Kafe tarafından katılımcılara hediye edildi. Katılımcılar hediye edilen kitapları yazara imzalattıktan sonra ikram eşliğinde muhabbet etti.

Haber: Ferhat Can

Fotoğraf: Azad Efe