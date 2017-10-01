Ekin Kitap Kafe “Gençler! Kafamızı Kitapla Güzelleştirelim” Sloganıyla Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle “Kitaba Ulaş Suça Bulaşma” sloganıyla açılan Ekin Kitap Kafe hizmet vermeye başladı. Çeşitli alanlardaki binlerce kitabı gençlerle buluşturan Ekin Kitap Kafe, gençleri kötü alışkanlıklardan alıkoyarak kitapla buluşturmayı hedefliyor.

“GENÇLER! KAFAMIZI KİTAPLA GÜZELLEŞTİRELİM”

“Gençler! Kafamızı kitapla güzelleştirelim” diyen kurumda, gençlere içecek ikramları da yapılıyor. Yöneliş Haber’e konuşan Proje Koordinatörü İrfan Tanrıverdi, “Diyarbakır ilimizde var olan mevcut ortam, gençler üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bizler de kitap kafemizde yapacağımız faaliyetlerle gençleri kitaplarla buluşturarak bu olumsuz etkiyi kırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Gençlerin ilgi alanına göre edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, İslami İlimler, dünya klasikleri gibi alanlardaki kitaplardan oluşan 3000’den fazla kitabı gençlerin hizmetine sunduklarını belirten Tanrıverdi, gençlerin kitaplarla ilgisini artırmak için il dışı gezileri, yazar-okur buluşmaları, kitap kritiği, sinema/tiyatro günleri, piknik etkinlikleri ve satranç gibi alanlarda turnuvalar düzenleyeceklerini söyledi.

“KİTAP OKU ARAKAN’A CAN OL” KAMPANYASINA DESTEK VERİYORUZ

“Kitap kafemizde gençlere çay, kahve, meyve suyu gibi ikramlarımız da var” diyen Tanrıverdi, “Ayrıca Bilgi ve Erdem Vakfının başlatmış olduğu ‘Kitap Oku Arakan’a Can Ol’ kampanyasına da destek veriyoruz. Yani kitap kafemizde kitap okuyup bitirene bizler de 10 tl Arakan’a bağış yapacağız. “ ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, gençlere ulaşmayı ve kitapla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek sosyal medya hesapları üzerinden etkinliklerin takibinin yapılabileceğini sözlerine ekledi.