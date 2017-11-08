“Ekimde Suriye’deki Katliamlarda 435 Kişi Hayatını Kaybetti”

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de aynı anda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve katliam olarak nitelediği saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

AA’da yer alan habere göre, raporda, bu yılın ocak-ekim döneminde Beşşar Esed rejimi, Rusya, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve IŞİD tarafından en az 325 katliam yapıldığı kaydedildi.

SNHR’nin raporunda ekim ayında tarafların yaptığı en az 39 katliamda 145’i çocuk ve 85’i kadın olmak üzere 435 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rapora göre, geçen ayki 16 katliamla ilk sırada yer alan Rusya, Deyrizor kentinde 65’i çocuk ve 35’i kadın olmak üzere 186 sivili katletti.

İkinci sırada yer alan Esed rejimi, Deyrizor, İdlib, Hama ve Şam kırsalında 11 katliam yaparak, 28’i çocuk ve 20’si kadın olmak üzere 93 kişinin ölümüne sebep oldu.

Raporda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin geçen ay Rakka’da işlediği 9 katliamda, 37’si çocuk ve 25’i kadın olmak üzere en az 104 sivilin can verdiği ifade edildi.

Söz konusu raporda, IŞİD’in Deyrizor ve Haseke’deki 2 katliamında 15’i çocuk ve 5’i kadın olmak üzere 35 sivil yaşamını yitirirken, kimliği bilinmeyen taraflarca Şam’da işlenen bir katliamda da 17 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Rejime destek veren İran destekli milislerin “uluslararası terör listesine” alınması çağrısında bulunulan raporda, Rusya’dan, garantörlüğünü üstlendiği rejimin, “gerginliği azaltma bölgeleri” anlaşmasını başarısızlığa uğratma çabalarının önüne geçmesi talep edildi.