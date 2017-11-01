Ekim Ayında İhracatta Son 10 Yılın Rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ekim ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 13 milyar 528 milyon dolar oldu.

İhracat, bu yılın ocak-ekim döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış ile 128 milyar 659 milyon dolara ulaşırken, son 12 aylık dönemde ise ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 154 milyar 227 milyon dolar oldu.

Başbakan Binali Yıldırım da yaptığı açıklamada, "İhracatımız bu yılın ekim ayında yüzde 15,6 artmıştır. 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, bütün zamanların ekim ayı itibarıyla en yüksek rakamıdır. Son 10 yılın en yüksek rakamıdır. Artış oranı itibarıyla 2017'nin 10 ayına baktığımızda ortalama artış yüzde 11, rakam olarak da yaklaşık 129 milyar dolardır." bilgisini verdi.