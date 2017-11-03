Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,90 , yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,28 oldu.

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 37,92 ile kadın hırkasında görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 27,12 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,90 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2016'ya göre yüzde 11,66, ekim ayına kıyasla da yüzde 17,28 arttı.

TÜFE Ekim'de aylık yüzde 2.08 artarken, yıllık artış yüzde 11.90 ile 2008'den beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.