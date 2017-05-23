“Ekim 2015’ten Bu Yana 331 Filistinli Katledildi”

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi tarafından yayımlanan raporda işgalci İsrail güçleri ve silahlı Siyonist yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı hakkında bilgiler verildi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, raporda, önceki gün bir yerleşimci tarafından katledilen 23 yaşındaki Mu’tez Hilal Beni Şems ile birlikte, Ekim 2015’ten bu yana silahlı Siyonist yerleşimciler dâhil işgalci İsrail güçleri tarafından katledilen Filistinlilerin sayısının 311’e ulaştığı belirtildi.

Raporda ayrıca, işgalci İsrail polisi tarafından katledilen Filistinli çocukların sayısının da 83’e ulaştığı bildirildi.