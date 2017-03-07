Ehliyet Alacaklar İçin 'Otomatik' Düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, manuel vitesli araçlarda girilen direksiyon uygulama sınavlarının ilk dördünde başarısız olan kursiyerler, istemeleri halinde ikinci dört sınav hakkını otomatik vites araçlarda kullanabilecek.
MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni düzenlemeyle sürücü kurslarının niteliklerinin daha da artırılması amaçlandı.
Yeni düzenlemeye göre, bir ilçede faaliyet gösterebilecek sürücü kursu sayısı, Türkiye İstatistik Kurumunca her yıl belirlenen nüfus sayıları dikkate alınarak bakanlıkça tespit edilecek.
Nüfusu 10 bin ile 20 bin arasındaki ilçelerde bir, 20 binden 30 bine kadar olan ilçelerde iki, 30 binden sonra 50 bine kadar olan ilçelerde üç, 50 binden sonraki her 50 bin nüfus için ise üç kurs açılması öngörülüyor.
Nüfusu 10 binin altındaki ilçelerde ise sürücü kursu açılması mümkün olmayacak. Kurs açılabileceği ilan edilen ilçeler için talep edenlerin ön başvurusu, bakanlıkça oluşturulacak modül üzerinden alınacak.
SINAV SÜREÇLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER
Yönetmelik değişikliğiyle, direksiyon eğitimi ve sınav süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik ciddi hükümler de getirildi.
Sürücü kurslarınca yapılan ön sınavda başarı sağlamalarına rağmen bakanlık tarafından gerçekleştirilen sınavda başarısız olan kursiyerlerin oranının yüzde 55'in üzerinde olması halinde, kursa idari para cezası uygulanacak.
Her yıl sonunda valiliklerce oluşturulacak komisyon tarafından belirlenen taban kayıt ücretine aykırı hareket eden kurslara da idari para cezası uygulanacak.
Değişiklikle, kursiyerlerin derse devam durumlarının yerinde kontrolü için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince personel görevlendirilebilecek.
Manuel vitesli araçlarda direksiyon uygulama sınavına giren ve bunların ilk dördünde başarısız olan kursiyerlerin, dilerlerse ikinci dört sınav hakkını otomatik vites araçlarda kullanabilmesine imkan tanındı.
MEB yetkilileri, sürücü kurslarında verilen eğitimlerin ciddiyetini artırmanın ve kurallı sürücü yetiştirmenin bakanlığın en önemli hassasiyetlerinden biri olduğunu vurguladı.
Yetkililer, direksiyon uygulama sınavlarında tablet bilgisayarlar üzerinden değerlendirme yapılmasına imkan tanıyacak çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.
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