Eğitime Kar Engeli

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27.12.2016 00:05
Eğitime Kar Engeli
Türkiye'nin çeşitli illerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Konya'nın 3'ü merkez 22 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime 27 Aralık Salı günü ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Ahırlı, Akören, Altınekin, Akşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Ilgın, Karapınar, Kadınhanı, Beyşehir, Çumra, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı dolayısıyla 27 Aralık Salı tatil edildiği belirtildi.

Karaman

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların 27 Aralık Salı tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

Mersin

Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Gülnar ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Mut ilçesinde yaşam olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Gülnar ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitim gören okullar tatil edildi.

İlçe merkezindeki diğer okullarda ise eğitimin devam edeceği belirtildi.

Aksaray

Aksaray'ın Eskil, Ortaköy, Sarıyahşi, Ağaçören ilçeleri ile merkeze bağlı Sultanhanı beldesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle Eskil, Ortaköy, Sarıyahşi, Ağaçören ilçeleri ile merkeze bağlı Sultanhanı Beldesi'nde eğitime 27 Aralık Salı günü ara verildiğini belirtti.

Yozgat

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okulların 27 Aralık Salı günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. 

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamile bayanların da bir gün idari izinli sayılacakları kaydedildi. 

 

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