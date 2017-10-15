Eğitim Bir Sen’den YÖK’e YKS eleştirisi

Yükseköğretime geçişte uygulanacak yeni sistemi eleştiren Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamada, “Milyonlarca adayı ve toplumun geleceğini ilgilendiren üniversiteye giriş sisteminde yapılacak değişikliklerin; eğitimin ilgili paydaşlarıyla görüş alışverişi yapılmadan, tecrübeler ışığında değerlendirilmeden, YÖK tarafından açıklanması, bir eksiklik olarak görülmektedir” denildi.

Sınavların kapsamının daraltılmasının olumsuzluğa yol açacağı belirtilen açıklamada, iki sınavın aynı gün yapılmasının da aşamalı sisteme aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “YGS’ye ve LYS’ye göre yeni sınavın fiilen tek aşamaya indirilmiş olması ve toplam soru sayının azaltılmış olması, ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, sınavın geçerliliğini azaltmıştır. YGS’de toplamda 160 soru sorulurken, yeni sistemde 80 soru sorulacaktır. Sınavdaki toplam soru sayısının azaltılması, ölçmenin daha az hassas yapılması anlamına gelmektedir. Soru sayısının azaltılması nedeniyle, aynı sayıdaki nette çok fazla sayıda öğrenci yığılabilecektir” denildi.

Kaynak: Yeni Akit