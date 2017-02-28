Ege Üniversitesi Rektörü Açığa Alındı

»Ana Sayfa»Eğitim
28.02.2017 19:16
Ege Üniversitesi Rektörü Açığa Alındı
Ege Üniversitesi rektörü açığa alındı, yerine Beril Dedeoğlu atandı.

Yükseköğretim Kurulunca, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun’un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı, üniversite rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun atandığı bildirildi.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anne Babalarıyla Kütüphaneye Gidip Kitap Okuyorlar23 Şubat 2017 Perşembe 15:41
  • Okullarda Korece, Farsça ve Urduca da Öğretilecek22 Şubat 2017 Çarşamba 09:49
  • Başbakan Yıldırım: 20 Bin Öğretmen Adayının Ataması İşlemleri Mart’ta Başlayacak21 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Önce Kendileri Öğrenip Sonra Ailelerine Öğretiyorlar20 Şubat 2017 Pazartesi 18:01
  • İngilizce Öğrenmek İçin En Pahalı Ülke İngiltere, En Ucuz Kanada19 Şubat 2017 Pazar 13:20
  • Kur’ân’ı Daha İyi Anlayabilmek İçin 34 Yıl Sonra Okullu Oldu18 Şubat 2017 Cumartesi 17:11
  • 20 Bin Öğretmen Alımı İçin Takvim Açıklandı17 Şubat 2017 Cuma 15:44
  • "Şehit Yakınlarına İstedikleri Üniversitede Eğitim İmkanı Verilecek"15 Şubat 2017 Çarşamba 17:37
  • Taş Değirmenin Geliriyle 7 Çocuğunu Üniversitede Okuttu15 Şubat 2017 Çarşamba 14:24
  • Çocuğunu Okula Göndermeyen Veliye Para Cezası14 Şubat 2017 Salı 16:39
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Sosyal Medya ve İnsan
    Sosyal Medya ve İnsan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim