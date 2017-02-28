Ege Üniversitesi Rektörü Açığa Alındı
Ege Üniversitesi rektörü açığa alındı, yerine Beril Dedeoğlu atandı.
Yükseköğretim Kurulunca, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun’un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı, üniversite rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun atandığı bildirildi.
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