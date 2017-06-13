Ege Denizi’nde 12 Saat İçinde 35 Deprem!

Ege Denizi’nde dün öğleden sonra başlayan depremsel hareketlilik sürüyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin tespitlerine göre, Ege Denizi’nde dün saat 15.28’de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 12 saatte büyüklükleri 3 ve üzeri olmak üzere 35 deprem kaydedildi.

Bu depremlerden 7’si, en büyüğü 4,9 olmak üzere 4 ve daha fazla büyüklüklerde gerçekleşti.

Kaynak: AA