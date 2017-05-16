Edirne'de Yakalanan Eski SAT Komandoları Tutuklandı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarından olan ve yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanan üç eski SAT komandosunun tutuklanmasına karar verdi.

Polis tarafından Edirne Adliyesine götürülen sanıklar eski üsteğmen Ahmet Çamoğlu, eski astsubay başçavuşlar Yücel Özcan ve Mustafa Özel, darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasını görecek olan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi.

Mahkeme heyeti, daha önce haklarında çıkarılmış yakalama kararı bulunan sanıkları, ifade işlemlerinin ardından tutukladı.

Sanıklar, Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu dün İstanbul-Edirne otobanı yakınında arazide yakalamıştı.

Yanlarında 11 bin lira, 40 bin avro ve 7 bin 105 dolar bulunan sanıkların, ilk beyanlarında FETÖ ile bağlantılarını kabul ettikleri öğrenilmişti.

Darbe girişiminden, 15 Temmuz'dan 5 gün önce haberdar olduklarını bildiren sanıkların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nden alınarak önce Samandıra'ya götürülmesi, ardından Marmara açıklarında bir gemiyle kaçırılmasının planlandığını belirttikleri, Erdoğan'ın Marmaris'te olması nedeniyle Marmaris'e gitmek üzere yola çıktıklarını ancak gelen telefon üzerine Akıncı Üssü'ne yöneldiklerini anlattıkları kaydedilmişti.

Üste silah kullandıklarını kabul eden sanıkların silahlarını Akıncı Üssü'nde bırakarak kaçtıkları öğrenilmişti.

Sanıkların bugünkü ifadelerinde de firarda bulundukları sürede İstanbul'da, FETÖ'ye ait bir evde saklandıklarını söyledikleri, bu evde kendilerini saklayan örgüt abisinin "Her şeyi ayarladım. Edirne üzerinden yurt dışına çıkacaksınız." dediğini anlattıkları belirtildi.

AA