Edirne'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü

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16.01.2017 00:32
Edirne'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü
Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçükdoğanca köyündeki kömür madeni ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerden Niyazi Akçay (45) madende mahsur kaldı. Akçay, diğer bölümlerde çalışan arkadaşları tarafından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Akçay'ın öldüğünü belirledi.

Ceset Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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