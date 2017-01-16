Edirne’de Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
16.01.2017 17:10
Edirne’de Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı
Edirne’de Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü S.Ö, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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