Edirne’de Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı
Edirne’de Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü S.Ö, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
AA’da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: fetö, gülen örgütü, tutuklama, edirne
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Edirne’de Eski Emniyet Müdürü TutuklandıEdirne’de Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.
KHK Marifetiyle İhraç Edilen Polis Memuru Metin Kaplan’ın MektubuMuş Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapmakta iken 04.10.2016 tarihinde ihraç edildiğini öğrenen Metin Kaplan’ın mektubunu ilginize sunuyoruz…
700 Harbiyeli Darbecilere Destek İçin Ankara’ya Gönderilecekti!Darbe kalkışması sırasında Isparta’yı kontrol altına almaya ve 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara’ya götürmeye çalışan Tuğgeneral Kurutmaz’ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
2. Ordu Komutanı Temel: Ölüm Timi Hazırlamışlardı15 Temmuz sonrası 2. Ordu Komutanı olan eski Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, darbe girişimi soruşturması kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tanık olarak dinlendi.
4 İlde FETÖ Operasyonu: 24 Asker Gözaltındaİzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli gözaltına alındı.
RÖPORTAJ
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Yasin Asma Kardeşimizden İbretlik Bir Yazı: Kim Milyoner Olmak İster?
- İran Yeni Satın Aldığı Uçağı Airbus'u “Hacı” Yapacak
- “15 Temmuz Darbe Girişiminde ve Sonrasında Takınılan Maskeler”
- Esed’in Ortağı İran 18 bin Afgan Militanı Suriye’de Savaştırıyor!
- KHK Marifetiyle İhraç Edilen Polis Memuru Metin Kaplan’ın Mektubu
- Aladağ’da 11 Çocuğun Can Verdiği Yurt Yangınına İlişkin Bilirkişi Raporu
- Direnişçiler Gap Ovası’ndaki Esed Mevzilerini Füze ile Vurdu!
- "Devletin Bekası" Sorunu Var mı?
- 2. Ordu Komutanı Temel: Ölüm Timi Hazırlamışlardı
- Günde 1 Dolara Dünya Markaları İçin Ter Döküyorlar!
- “IŞİD, 320 Iraklıyı Serbest Bıraktı”
- Yasin Asma Kardeşimizden İbretlik Bir Yazı: Kim Milyoner Olmak İster?
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İran Yeni Satın Aldığı Uçağı Airbus'u “Hacı” Yapacak
- Direnişçiler Gap Ovası’ndaki Esed Mevzilerini Füze ile Vurdu!
- Esed’in Ortağı İran 18 bin Afgan Militanı Suriye’de Savaştırıyor!
- Katar’dan Gazze’ye Elektrik Yardımı
- 2. Ordu Komutanı Temel: Ölüm Timi Hazırlamışlardı
- "Devletin Bekası" Sorunu Var mı?
- İHH’dan Doğu ve Güneydoğu’ya Yardım Seferberliği
- El ile Duvar Yazısı Dil ile Taciz, Küfür, Hakaret
- İnönü Gazilerimize Değil, Yunan Harp Malullerine 300 Lira Yardım Etmiş!
- Fuat Avni'nin Kimliği Belli Oldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim