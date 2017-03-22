Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi Kapandı
Candaş Tolga Işık'ın imtiyaz sahibi olduğu ve KAFA Grup Yayıncılığın çıkardığı Diri Ozanlar Derneği şiir dergisi Şubat-Mart 2017 tarihli sayısına gelen tepkiler üzerine yayın hayatına son verdi.
Dergi yönetimi tarafından yapılan duyuru:
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Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi KapandıCandaş Tolga Işık'ın imtiyaz sahibi olduğu ve KAFA Grup Yayıncılığın çıkardığı Diri Ozanlar Derneği şiir dergisi Şubat-Mart 2017 tarihli sayısına gelen tepkiler üzerine yayın hayatına son verdi.
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