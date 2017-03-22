Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi Kapandı

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22.03.2017 02:50
Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi Kapandı
​​​​​​​Candaş Tolga Işık'ın imtiyaz sahibi olduğu ve KAFA Grup Yayıncılığın çıkardığı Diri Ozanlar Derneği şiir dergisi Şubat-Mart 2017 tarihli sayısına gelen tepkiler üzerine yayın hayatına son verdi.

Dergi yönetimi tarafından yapılan duyuru:

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