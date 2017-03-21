Edebiyat Adı Altında İslami Değerlere Hakaret Edepsizliği

Candaş Tolga Işık'ın imtiyaz sahibi olduğu ve KAFA Grup Yayıncılığın çıkardığı Diri Ozanlar Derneği şiir dergisi Şubat-Mart 2017 tarihli 4. sayısında Anıl Cihan'ın kaleme aldığı “AT” başlıklı rezaleti Charlie Hebdo'yu aratmadı.

HAKSÖZ-HABER

İçimizdeki Charlie Hebdoların daha önce Gırgır Dergisi'nde Hz. Musa'ya hakaretleriyle sahneye çıktıklarını gördük. Şimdi de Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatlarını alçak bir şekilde kullanarak Enstrümantal Kapitalizm ve Porno Suresi alt başlığında Ali İmran Suresi 12. ve 59., Bakara Suresi 25. ve 223. ayeti kerimelerini iğrenç başlıklarına taşıyıp küfür kokan zihniyetlerini bir kez daha gözler önüne sermişler.

“Sonra kendime sorulsam dağınık bir otel

Hayvanı gibiyim derim beş vakitsiz öten amin”

Kendilerini edebiyatçı sanan bu güruhun dize olarak tanımladığı şu rezalet ise Müslümanlar için nebevi bir eylem olan namaz ibadetine ve İslam’a olan tahammülsüzlüğün ne derece büyük olduğunu gösteriyor.

Söz konusu derginin ve yayın grubunun İslami değerleri aşağıladığı açıkça görünmektedir. Mamafih, ilgili resmi birimlerin İslami değerlerin aşağılanamayacağını anlatmakla ve cezai işlemleri uygulamakla sorumlu olduklarını hatırlatıyor, Rabbimize ve ayetlerine karşı yapılan bu terbiyesizliğin de cezasız kalmayacağını umuyoruz!