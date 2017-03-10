Eczacıbaşı'ndan Düşen Helikopterle İlgili Açıklama

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10.03.2017 14:51
Eczacıbaşı'ndan Düşen Helikopterle İlgili Açıklama
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı düşen helikopterle ilgili " Tam donanımlı bir helikopterdi. Bütün bakımları tamamdı. Kazanın nedeniyle ilgili bir bilgimiz yok" dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı düşen helikopterle ilgili açıklama yaptı. Helikopterde toplam 7 kişinin olduğunu ifade eden Eczacıbaşı, "Ayrıntılar hakkında hiçbir bilgimiz yok. 1 yöneticimiz, 4 Rus konuğumuz ve 2 pilotumuz vardı. Atatürk Havaliman'ından havalandı. Sanırım Bozüyük'teki tesislerimize gidiyordu. Tam donanımlı bir helikopterdi. Bütün bakımları tamamdı. Kazanın nedeniyle ilgili bir bilgimiz yok" dedi.

49 yaşında yaşamını yitiren Salim Özen, Eczacıbaşı Holding'e bağlı Vitra Rusya Genel Müdürü'ydü.

Marmara Üniversitesi işletme mezunu olan Özen, 1996 yılından beri Eczacıbaşı Grubu'nda çalışıyordu.

Özen 2007'den bu yana Rusya'da yöneticilik yapıyordu.

Eczacıbaşı Grubu'nun Rusya'daki yatırımlarının toplamı 60 milyon euroyu buluyor.

 

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