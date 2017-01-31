Ebu Ubeyde: Filistin Direnişi Sağlam Zeminde Yürüyor

İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, kahraman komutan Muhammed Ez-Zuvari’nin direnişte iz bırakıp, Filistin semasında ve Kudüs duvarlarında ismini ölümsüzleştirdikten sonra hayata veda ettiğini söyledi.

Şehit mühendis Ez-Zuvari’nin anısına Rafah şehrinde yapılan anıtın açılış merasiminde konuşan El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, “Komutan Ez-Zuvari’nin ismi neden burada yükselmesin? Birkaç kez ilmi, projeleri ve icatlarıyla direnişe yardım etmek için buradan geçmiştir. Ebabil insansız hava araçları konusunda direnişin projelerine nitelikli katkı sağlamıştır” dedi.

Hamas’ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, Tunus’ta şehit edilen uçak mühendisi Muhammed Ez-Zuvari adına bugün Rafah’ta inşa edilen anıtın açılışını yaptı.

Tunuslu mühendis Muhammed Ez-Zuvari 15 Aralık 2016 tarihinde Tunus’un Safakes şehrinde MOSSOD ajanları tarafından şehit edildi.

El-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada Ez-Zuvari’nin El-Kassam Tugayları’nın elinde bulunan ve 2014 yazındaki savaşta kullanılan Ebabil insansız hava araçları projesini geliştirdiğini ifade etti.

Ebu Ubeyde’nin yaptığı konuşmadan satır başları:

Şehidin kanı boşa gitmeyecek. Her cinayet işgalciyle hesaplaşmamızın faturasını ağırlaştırıyor.

El-Kassam Tugayları ile direniş Allah’ın izniyle iyidir ve sağlam bir zeminde yürüyor. Düşmanı acıtacak, ona ağır bedel ödetecek adımlar atmaya devam ediyor.

Filistin’i kurtarmak ve peygamberlerin mirasını bu topraklara geri getirmek, birey, cemaat, devlet ve hareket olarak bütün ümmetin sorumluluğudur.

Mescid-i Aksa ve Filistin fatihleriyle sevenlerinin kapısı durumunda olan bu bölgede tarih ve gelecek nesillere şehidin hatırasını taşıyacak bir anıt yapıyoruz.

Ez-Zuvari’nin ismi havalanan her insansız hava aracıyla ve düşmana atılan her füzeyle anılacak.

FİEM