Ebu Naim: Suikast Girişiminden Faydalanan Tek Taraf İsrail’dir

Gazze Emniyet Müdürü Tevfik Ebu Naim, cuma namazının ardından uğradığı suikast girişiminden faydalanan tek tarafın İsrail olduğunu söyledi.

Suikast girişimine maruz kaldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ebu Naim, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, “Bana yönelik suikast girişiminden faydalanan tek taraf İsrail’dir. İsrail, kartları karmaya çalışıyor, bunun sonuçlarına katlanacak taraf da odur.” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakın zamanda görevine döneceğini belirten Ebu Naim, "Suikast girişimine kalkışanlar hedeflerine ulaşamayacak, Filistin halkının bölünmüşlüğü sonlandırma ve birlik olma kararlılığı karşısında tüm girişimleri yerle bir olacaktır." dedi.

Ebu Naim, suikast girişimine kalkışanları yakalamak için Filistin güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, "Bizim bunları yakalayacak gücümüz var." diye konuştu.

Filistin bölünmüşlüğünü sona erdirmeyle ilgili Hamas ve Fetih’in uzlaşı çabalarına işaret eden Ebu Naim, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Filistin hükümeti yakın zamanda sınır kapılarının yönetimini teslim alacaktır. Böylece Filistin bölünmüşlüğünü sona erdirmeye ilişkin çabalarda yeni bir sayfa açılacaktır."