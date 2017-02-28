Ebu Muhammed El Cevlani’den Humus Saldırısı Hakkında Açıklama

»Ana Sayfa»Suriye
28.02.2017 08:32
Ebu Muhammed El Cevlani’den Humus Saldırısı Hakkında Açıklama
Heyet Tahrir eş Şam Askeri Lideri Şeyh Ebu Muhammed El Cevlani, Humus’ta düzenlenen saldırı hakkında görüntülü açıklama yayınladı.

Esed Rejimi Ulusal Güvenlik ve Askeri Güvenlik Merkezlerine düzenlenen saldırılarda yaklaşık 50 Rejim unsurunun öldüğünü belirten Cevlani, Tahrir eş Şam savaşçılarını kutladı.

Suriye direnişi için yeni bir umut olarak değerlendirilen Tahrir eş Şam tarafından Humus’ta düzenlenen operasyonun Astana ve Cenevre görüşmeleri için önemli bir mesaj niteliğinde olduğu ifade ediliyor.

Ebu Muhammed El Cevlani konuşmasında,”Biz öyle bir kavimiz ki, yapmayacağımız şeyleri söylemeyiz. Eğer söz verdiysek sözümüzde dururuz, azim ettiysek azmimizi gerçekleştiririz” sözlerine yer verdi.

Ebu Muhammed El Cevlani’nin Humus saldırısı hakkında yaptığı kısa açıklama sosyal medyada paylaşıldı:

 

Kaynak: Fetihmedya

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