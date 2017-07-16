Ebu Garip ve Guantanamo’daki ABD Cürümlerine Ortak mı olacağız?

Hamza Türkmen’in yorumu:

Dün gece, küresel emperyal lobilerle iltisaklı hale gelen FETÖ’nün Türkiye’de kalkıştığı darbe macerasının yıl dönümüydü.

Kemalizmi; Ordu, Emniyet, MİT ve Hariciye içinde açıkça savunup sekülerliği de batini çerçevede içselleştiren bu güruh, bir yıl önce Türkiye tarihinin en kanlı darbe kalkışmasını gerçekleştirmişti. Ama ilişki ağlarımız içinde bizde oluşan kanaatlere göre de, yargı sürecindeki iddianamelerden de anladığımıza göre de dış bağlantılarıyla ve İncirlik Üssü’ndeki NATO subayları ile plan ortaklığı içinde kotarılan bu darbe girişimine karşı Türkiye Müslümanları ve ülkenin erdemli-onurlu ve İslam’a saygılı insanları canlarıyla, kanlarıyla, ruhlarıyla ve terleriyle karşı durdular.

İşte bu direnişi ve kazanımları meydanlarda milyonlarca insan 15 Temmuz Direnişi’nin 1. Yıl Dönümü’nde okunan Kur’an ve selalarla, yapılan konuşmalar ve çalınan anlamlı ezgilerle büyük bir coşku içinde kutladılar.

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